Dota 2: los equipos de las clasificatorias a Starladder Ukraine Minor

Starladder ImbaTV Dota 2 comenzaron sus clasificatorias regionales hoy. Esta es la segunda Minor que realizan en el DPC 2018-19 y será en la misma localización que la primera edición. Repasemos las regiones y los equipos favoritos a llevarse los cupos.

EUROPA: duración desde el 23 al 24 de mayo. Los equipos NiP, Alliance, Aachen City Esports, The Final Tribe, Hippomaniacs, Wind and Rain. Estarán en 2 grupos de 3, los 2 primeros pasan a los playoffs. Los playoffs tendrán llave baja y alta. Aquí pelean por 2 cupos y los favoritos son Alliance y Ninjas in Pyjamas.

CIS: duración desde el 21 al 22 de mayo. Los equipos Na'Vi, Winstrike, Empire, Black Hornets, Team Colizeum RU, Magic Hands. Estarán en 2 grupos de 3, los 2 primeros pasan a los playoffs. Los playoffs tendrán llave baja y alta. El único cupo podrían pelearlo las escuadras de Natus Vincere y Winstrike, la incorporación de Zayac a Na'Vi ha mejorado mucho el equipo.

NORTEAMÉRICA: duración desde el 21 al 22 de mayo. Los equipos J.Storm, compLexity Gaming, Young Drug Gaming, beastcoast. Los playoffs tendrán llave baja y alta. Los equipos más fuertes hasta ahora son CoL y J.Storm, en el caso de complexity tienen a Tavo como offlaner y J.Storm añadió a Resolution como hard carry.

SUDAMÉRICA: duración desde el 23 al 24 de mayo. Los equipos EgoBoys, Gorillaz-Pride, Thunder Predator, Anvorguesa. Los playoffs tendrán llave baja y alta. Tanto EgoBoys y G-Pride son los favoritos a conseguir el pasaje a Ucrania. EgoBoys llegó a la final de la clasificatoria EPICENTER Major con poco tiempo de creación.

CHINA: duración desde el 21 al 22 de mayo. Los equipos Aster, Newbee, Keen Gaming, Team Sirius, EHOME and Typhoon E-Sports Club. Estarán en 2 grupos de 3, los 2 primeros pasan a los playoffs. Los playoffs tendrán llave baja y alta. Los 2 cupos están siendo peleados por Keen, Sirius, EHOME y Typhoon ya que eliminaron a Newbee y Aster en la fase de grupos.

SEA: duración desde el 23 al 24 de mayo. Los equipos Boom-ID, MYSg, Team Adroit, Mineski. Los playoffs tendrán llave baja y alta. Pelearán por el único cupo a Ucrania y los más fuertes son MYSG por el liderazgo mostrado por Winter y Boom-ID que está acostumbrado a clasificar las Minors.

FOTO: @dotasltv

Serán 8 equipos que llegarán a Ucrania, cuya fase presencial será desde el 12 al 16 de junio en Kiev Cybersport Arena. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2 y otros juegos.

EL DATO

Para esta Minor, Valve decidió otorgar al campeón y sub-campeón cupos a EPICENTER Major que será celebrado en Moscú, Rusia desde el 21 al 30 de junio.