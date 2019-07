Dota 2: RNG, Chaos y Forward completan los 18 equipos del TI 2019

Dota 2 tuvo sus últimas clasificatorias el pasado domingo 14 de julio, el último clasificado fue Forward Gaming. Los últimos 6 clasificados al mundial de Dota 2 ya se conocen, ellos complementarán a los otros 12 equipos que están por medio de puntaje del DPC 2018-19. Repasemos los sucesos en las clasificatorias de China, Europa y Norteamérica.

CHINA

Fase de grupo: tuvo a Invictus Gaming como el equipo más fuerte, hizo 6-1; Royal Never Give Up lo sucedería con 5-2; EHOME y CDEC alcanzaban los playoffs con 4-3 tras derrotar a Team Aster en las partidas de desempate. El favorito a ganar el cupo en ese momento era IG y RNG.

Playoffs: Los favoritos Invictus Gaming y RNG eran botados a llave baja, mientras que CDEC alcanzaba la gran final. IG a pesar de sus favoritismo fue eliminado por RNG. El equipo de Lanm tenía un largo camino en el día final. RNG venció a EHOME por 2-1 en la final de llave baja. En la gran final al Mejor de 5, CDEC y RNG tuvieron encuentros muy vibrantes, alcanzando hasta el quinto y definitivo juego. la pelea estaba para ambos bandos porque aprovechaban muchos errores, pero Royal Never Give Up aprovechó una mala jugada de CDEC y poco a poco conseguir su lugar en TI 2019.

EUROPA

Fase de Grupos: muchos fanáticos europeos pensaron que Chaos Esports ya estaba eliminado tras quedar 2-3 en el primer día, en el siguiente día alcanzó 4-3 peleando el desempate con Aachen y Anti-MagE donde venció a ambos, pero Anti-MagE fue eliminado. Hippomaniacs y The Final Tribe alcanzaban los playoffs también con el marcador 5-2.

Playoffs: casi la misma historia que pasó con RNG sucedía con Chaos, eran enviados a llave baja por The Final Tribe y se enfrentaron a Aachen, en esa batalla ganaron por 2-0. En el día final de playoffs, derrotaron a Hippo por 2-0 y alcanzaron la gran final para tener su revancha con TFT. En este encuentro no les dejaron ni respirar, Chaos dominaba por completo a TFT en todas las partidas ganando por 3-0. Matumbaman, que había sido sacado de Liquid hace 1 mes, obtendrá su revancha en el mundial de Dota 2 ante sus ex-compañeros.

NORTEAMÉRICA

Fase de Grupos: el favorito de esta región era Forward Gaming y derrotó a todos en su delante quedando primero con 7-0. Los siguientes fueron J.Storm, beastcoast y Kookaburra. El equipo beastcoast, donde estaba el jugador peruano Mooz, avanzó con el marcador de 5-2. Lamentablemente, el equipo mexicano Xolotl no pudo avanzar más y quedó en el séptimo puesto con 1-6.

Playoffs: Lo visto en la fase de grupos se replicaba, Forward destruía a todos llegando a la gran final sin derrotas. En la llave baja, beastcoast derrotaba a Kookaburra y avanzaba al día final. En la final de llave baja, beastcoast fue eliminado por J.Storm por 2-0. En la gran final, J.Storm le ganaba la primera partida a Forward, quitándole el invicto. Esto hizo que Forward despertara, ganando las 3 partidas seguidas y clasificando al mundial de Dota 2.

What a SERIES! We came to win and we've officially secured our spot at TI9 - we're headed to Shanghai in August! GGWP, @Team_JStorm!



Massive congratulations to @YawaR_YS, @ccncdota2, @FWD_Sneyking, @MSSDota, @PieLieDieDota, and @Aui_2000! 👏🎉 pic.twitter.com/hAcGBJ7opO