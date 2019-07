CSGO: forZe y GhG dominan las clasificatorias de Asia y CIS a Berlín

Las clasificatorias a la StarLadder Berlin Major 2019 han entrado a su fase final. Primero conocimos a los clasificados en las regiones de América, donde clasificó NRG y Furia; y Europa, donde clasificaron mousesports y CR4ZY. Ahora le tocó el turno a las regiones de CIS y Asia para dar a conocer a su dos clasificados y a los terceros que competirán en el repechaje.

A continuación resumiremos lo mejor de este primer día de competencia:

REGIÓN CIS

Ocho equipos se enfrentan actualmente en CIS para conseguir esos ansiados cupos, estos equipos son: Team Spirit, Nemiga Gaming, forZe, Syman Gaming, Unique Team, Warthox Esport, Gambit Youngsters, DreamEaters. Estos equipos fueron separados en dos grupos de 4 equipos cada uno.

FOTO: LIQUIPEDIA

En el grupo A, el gran dominador fue forZe, que no tuvo ningún problema en imponerse en la primera ronda (BO1) a Syman y en la final de la Winner Match vencer 2-0 a Gambit Youngsters, que anteriormente habían logrado imponerse a Unique Team.

Por el otro lado, el Grupo B también mostró un dominador contundente, este fue el equipo de DreamEaters que primero se impuso ante Spirit con un contundente 16-3 y luego vencería a Warthox por 2-0, en complicados encuentros que acabaron 16-13 y 16-14

El día de mañana (8:00 am) empezará la última ronda del día de grupos, donde conoceremos a los cuatro eliminados de esta fase de grupos. Por ahora forZe y DreamEaters esperan tranquilos en los playoffs.

FOTO: LIQUIPEDIA

REGIÓN ASIA

Durante la madrugada se jugaron las partidas clasificatorias de Asia, y al igual que en CIS encontramos a 2 claros dominadores sobre los 8 que participaron,que son Grayhound y TYLOO. Los equipos que completan la lista son: Avant Gaming, 5Power Gaming, MVP PK, Alpha Red, FFAmix y Energy Esports

FOTO: LIQUIPEDIA

Grayhound, se impuso en primera ronda a Energy y luego vencería sin problemas 2-0 a Avant con marcadores de 16-12 y 16-0. Por su parte TYLOO, primero vencería a FFAmix y luego le ganaría 2-1 a ALPHA Red, que venció a MVP PK.

FOTO: LIQUIPEDIA

Durante la madrugada (3:00 am) se jugará el segundo día de esta clasificatoria y conoceremos a los 4 equipos que no continuarán en carrera para conseguir un puesto en Berlín. Por ahora solo conocemos a 20 equipos que irán a Berlín, equipos entre los que se encuentran Liquid, Astralis, Na´vi, Nip, MIBR, entre muchos otros.