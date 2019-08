Aladdin y El Rey León serán remasterizados para la nueva generación

Durante una conferencia organizada por la empresa norteamericana Game Stop, se filtró una fotografía donde se puede observar que los juegos desarrollados en los años 90 por Virgin Interactive de El Rey León y de Aladdin, están siendo remasterizados para Play Station 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Estas versiones, incluirán las versiones de Mega Drive al igual que la de SNES y su lanzamiento está programado para otoño de este año.

Según la información filtrada, ambos juegos estarán reunidos en un mismo producto y serán vendidos en formato físico. Además, el juego contará con mejoras visuales notorias alcanzanado una calidad de 1080p.

Estas versiones, además, contaran con la banda sonora original y tendrás la opción de retroceder o adelantar el tiempo. Incluso, contará con un modo guía para aquellos jugadores que tengan dificultad con algunas etapas del juego.

El juego de Aladdin es conocido por ser el juego que generó un enfrentamiento entre Mega Drive y SNES. Y es que ambos decían tener la mejor versión del juego basado en el popular personaje de Disney.

Por otra parte, el juego de The Lion King se volvió muy conocido no solo por su calidad visual y su gran paleta de colores. Si no, porque también es considerado uno de los juegos más complicados de la historia.

Esto se debe, principalmente, a que Disney no estaba de acuerdo con la idea de alquilar videojuegos como se hacia anteriormente. Y es que esto no representaba ningún beneficio económico para ellos. Así que, con la idea me aumentar las ventas de su juego, decidieron hacer el juego muy complicado para que los jugadores, en vez de alquilar y pasar el juego de forma rápida, decidieran comprarlo para poder pasarlo.

