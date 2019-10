Hearthstone | Jugador hongkonés pide la liberación de su país durante torneo profesional

Hearthstone es un juego de cartas creado por Blizzard y que cuenta con una gran base de fanáticos a nivel mundial. Uno de los países donde más fanáticos tiene es China donde se está realizando la temporada regular del torneo llamado Hearthstone Grandmasters y fue durante la transmisión de este torneo que ocurrió un hecho bastante curioso y polémico que te contaremos a continuación.

Chung "blitzchung" Ng Wai es un conocido jugador de Hearthstone nacido en Hong Kong. Una vez se dio por terminada su partida, el jugador fue entrevistado en el stream oficial de Taiwan a la cual decidió presentarse con una máscara de gas. Luego se la quito y grito "¡Libera a Hong Kong, la revolución de nuestra época!" haciendo referencia a las diferentes protestas que se han venido manifestando en Hong Kong siendo la más reciente la ocurrida en contra de la prohibición de las máscaras.

Automáticamente de terminado el grito de protesta, se cerró la ventana del jugador y este no volvió a salir en pantalla.

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj



@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g