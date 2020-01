Dota 2 y McDonald's lanzan adorable comercial con el courier [VIDEO]

Cada vez más los esports mueven más marcas a su lado. Ahora es el caso de la conocida ‘fast food’ McDonalds, ellos están participando en un torneo de Dota 2 y la famosa hamburguesa aparece dentro del juego con el conocido courier.

Courier de Dota 2 protagoniza comercial de McDonald's

Las marcas no relacionadas a los esports, están apostando más por esta industria que ha incrementado su cantidad de espectadores en los últimos años. Es así, que marcas de automóviles, casas de apuestas, ropa y ahora de comida rápida entran al rubro.

La minor de Dota 2 llamada WePlay Bukovel tiene muchos auspiciadores y entre ellos la famosa marca McDonald's. La organizadora y la marca de comida rápida, han logrado aplicar muy bien el tema de su comercial con el courier del juego.

Dentro de Dota 2, el courier es una unidad que se encarga de transportar los items de los héroes hasta su ubicación. Con esta premisa, el courier tiene que llevar un pedido de hamburguesas hasta el héroe Sniper.

Para su mala suerte, el camino está cubierto por nieve y no puede atravesarlo. En su ayuda llega Tusk, él héroe de invierno activa su poder "Snowball" para poder irse con el courier hasta Sniper y finalmente concretar su entrega.

El comercial finaliza con la promoción del delivery de la cadena de hamburguesas, y que los usuarios de Ucrania pueden utilizar el código FREEPLAY para reclamar otras promociones.

Este video pudo ser creado gracias al programa Steam Filmmaker que permite a cualquier usuario de Steam utilizar los modelos de juegos como Half-Life, Dota 2, Counter Strike, Team Fortress 2, entre otros, además de añadir elementos nuevos al mismo.

No solamente Dota 2 está siendo patrocinado por marcas no endémicas, otros esports como Counter Strike, League of Legends, Free Fire o Fortnite tienen más impacto en nuevos anunciantes. ¿Crees que se verán este tipo de anuncios en nuestra región?

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)