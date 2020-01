Dota 2 | Valve estaría preparando Evento o Héroe nuevo para marzo

Dota 2 desde hace mucho tiempo que dejó de depender de la versión de Warcraft III. Por esa razón, hasta la versión 7.23 (con la actualización "The Outlanders") tenemos 119 héroes y los últimos son Snapfire y Void Spirit, para este 2020 podrían traer más sorpresas.

Call to Arms es el evento para los artistas de workshop en Steam. | Foto: Valve

Desde hace casi un año que Dota 2 no pide ayuda a los creadores de workshop en Steam nuevos sets para los héroes. La última vez fue para The International 2019, la temática era la exploración y las ruinas.

Su último anuncio por Steam, revela que los sets del evento Spring 2020 Call to Arms (Llamado a las Armas Primavera 2020) no tienen temática alguna y los creadores pueden inspirarse en lo que quieran.

La fecha límite de los artistas para enviar sus creaciones es el lunes 2 de marzo del 2020. Añadieron algunas restricciones para las creaciones que no pueden incorporar conceptos relacionados a cráneos humanos, sangre y gore.

Además, Valve le pide a los fans que voten en las creaciones para que avancen en la cola y puedan escuchar la voz de la comunidad.

Dota 2 estaría preparando evento para antes de The International 2020

Cada año Valve lanza un Battle Pass del evento The International a comienzos de mayo, pero rara vez lanza un evento previo como en esta ocasión.

Entre los eventos más cercanos mencionaríamos el año nuevo lunar 2020, que se celebra en China, pero esto empezará el 25 de enero, y las creaciones son para el mes de marzo.

La primavera en Estados Unidos empieza desde el jueves 19 de marzo al sábado 20 de junio, considerando que no pueden lanzar en mayo las creaciones por el Battle Pass. Lo más probable es que esta actualización salga entre finales de marzo y comienzos de abril.

Lo más interesante es lo que podrían estar preparando, pues no hay filtración del próximo héroe y hasta podría llegar con evento nuevo. Una de las partes criticadas del parche The Outlanders, es que llegó solamente la actualización sin ningún contenido cosmético novedoso, este Call to Arms podría corregir ese problema.

¿De qué héroes quisieras que lleguen nuevos sets?

