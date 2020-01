¡CON LA FRENTE EN ALTO! Beastcoast pierde contra Invictus Gaming y es eliminado de la DreamLeague Season 13

Beastcoast no tenía margen de error. Después de perder la primera partida en contra de Invictus Gaming. El equipo peruano de Dota 2 no tenía margen de error en este segundo juego por la DreamLeague Season 13.

Desde la fase de picks y bans nos pudimos dar cuenta que Beastcoast había aprendido de sus errores.

Beastcoast baneó Io, que en la primera partida fue vital para la victoria de Invictus Gaming. Además, nos sorprendieron con una estrategia nunca antes vista en este equipo. Doom carry para K1.

El inicio del juego fue complicado para el equipo peruano. El Arc Warden no tuvo problemas para ganarle su línea al Puck de Chris Luck que sufrió mucho en la etapa temprana del juego. Por su parte, el Doom y el Underlord de Lelis, si bien no murieron tanto como el Puck, tampoco tuvieron un farmeo fácil.

A pesar de eso, Beastcoast empezó a utilizar la estrategia que más le funciona. Dejar farmear a K1, mientras que los 4 jugadores restantes se dedican a forzar peleas y generar espacios. Gracias a esto, el Doom consiguió una Radiance minuto 14, la más rápida del torneo.

A medida que avanzaba la partida, Beastcoast fue recuperando terreno y confianza, conseguía buenos kills en héroes enemigos y esto lo transformaban en torres a su favor.

IG knocks on beastcoasts door and ends up sacrificing 3 of their players in this epic team fight, with massive gains to Chris Luck.

A pesar de que el Doom se mantuvo primero en el network, Beastcoast no se sentía 100% cómodo en la partida y esto se notaba al momento de tomar peleas. Invictus Gaming sabía luchar mejor alrededor de sus pick mientras que Beastcoast no encontraba la forma de presionar al equipo enemigo.

Chris Luck is on an mega kill streak at this point and the game is looking in favour of beastcoast now!!



Chris Luck is on an mega kill streak at this point and the game is looking in favour of beastcoast now!!



