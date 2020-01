Dota 2 | Topson: "Después de ganar The International 2019 estaba muy desmotivado" [VIDEO]

OG, el equipo bicampeón de The International, está pasando por una serie de cambios en su alineación. Después de que JerAx, Ceb y Ana dejaran el equipo, cada uno por diferentes razones, el equipo anunció entre bombos y platillos la incorporación de MidOne, SumaIL y Saksa.

A pesar de eso, hay dos jugadores que todavía tienen el objetivo de conseguir un tercer The International de manera consecutiva: N0tail y Topson. Y es justamente, de este último, a quien más atención se le debe prestar por su historia.

Para conocer un poco más sobre este jugador, Red Bull ha preparado un pequeño documental, muy parecido al de JerAx, en donde podremos ver de una manera mucho más cercana la vida de Topson y todo lo que pasó por su cabeza después de ganar dos The International.

Actualmente, Topson es considerado como uno de los mejores jugadores del Dota 2 profesional, pero cuando recién fue anunciado como el nuevo Mid de OG mucha gente no estaba muy convencida.

A medida que se fue desarrollando The International, su primer torneo profesional, Topson fue demostrando que no solo era un jugador de Rankeds que hacía Streaming. Él era un jugador diferente.

Finalmente, se consagró en The International 2018 pero aún mucha gente consideraba esto como suerte. Esto se acrecentó cuando en el DPC 2018-19, no ganaron ninguna Major.

Aún asi, Topson no se desanimó y en The International 2019 volvió a demostrar su calidad como jugador y llevándose nuevamente el torneo de una forma impresionante.

Si deseas ver el documental con subtítulos y completo, acá te dejamos el link de la página de Red Bull para que puedas verlo pues aún no lo suben a su canal de Youtube:

From @TopsonDota to Godson. Get to know @OGesports' charismatic monkey king main!



Watch the full profile here: https://t.co/frSlsGOjWk pic.twitter.com/2Yomuwy8H6