Dota 2 | Dendi presenta la alineación de su equipo. Conoce a los nuevos jugadores

Dendi, el famoso jugador de Dota 2, ha presentado de manera oficial la alineación de su nuevo equipo conocido como B8.

A través de una fotografía, que compartió a través del Twitter oficial del equipo, presentó a los 8 jugadores con los que buscará uno de los cupos a la ESL One Los Ángeles Major o en su defecto a la StarLadder Minor que se llevarán a cabo el próximo mes y cuyas clasificatorias abiertas se realizarán este fin de semana.

Pos 1: Alexandr 'pio65' Zalivako

Pos 2: Danil 'Dendi' Ishutin

Pos 3: Andrey 'Ghostik' Kadyk

Pos 4: Rinat 'KingR' Abdullin

Pos 5: Nikola 'LeBron' Popović

Hello guys! We are ready to announce our Dota2 team roster:



Pos 1: Alexandr 'pio65' Zalivako

Pos 2: Danil 'Dendi' Ishutin

Pos 3: Andrey 'Ghostik' Kadyk

Pos 4: Rinat 'KingR' Abdullin

Pos 5: Nikola 'LeBron' Popović



Stay tuned and cheer for us!#b8d pic.twitter.com/oKOK5shWsB