Dota 2 | Valve declara que ya arregló el bug que hacía ganar hasta 700 puntos de MMR por partida

Un nuevo parche llegó al coordinador principal de Dota 2. A pesar de que no era la intención principal de los desarrolladores de Valve, este parche realizó algunos cambios radicales en las partidas clasificatorias haciendo que la gente subiera o bajara grandes cantidades de MMR sin jugar partidas.

Hoy, después de que mucha gente vía Reddit compartiera imágenes donde mostraban como subían o bajaban MMR de forma radical incluso llegando a tener 11k de MMR, un trabajador de Valve se manifestó y comentó que ya han arreglado este bug que trajo consigo muchas molestias en los jugadores del popular MOBA.

A pesar de esto, algunos usuarios a través de la misma red de foros, han compartido que su MMR no ha vuelto a la normalidad a pesar de lo manifestado por el empleado de Valve.

“Donde están mis puntos de MMR. Perdí dos juegos seguidos y me redujeron como 1000 puntos de MMR. Después de la actualización me regresaron solo la mitad, pero donde está la otra mitad. No es una broma chicos. He gastado mucho tiempo de mi vida jugando este juego y consiguiendo este ranked. Ahora me quitan mis puntos por nada.”