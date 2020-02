Las finales de OPL y Warcraft III llegarán al MEO 2020 [VIDEO]

El Melbourne Esports Open (MEO) sigue dando buenas noticias. Después de anunciar que Intel Extreme Masters (IEM) se unirá a MEO para 2020, más videojuegos han decidido unirse a la fiesta. Las finales de League of Legends Oceanic Pro League (OPL) y ESL Pro Tour: Warcraft III se presentarán en el MEO.

La aparición de League of Legends en el MEO no es algo nuevo. En 2019, su segundo año, MEO organizó las finales de la OPL como su evento principal. Ahora, estas finales volverán por segundo año y veremos si Mammoth Esports logra defender su título.

Pero eso no es todo, Warcraft hará su aparición en este evento por primera vez. El torneo Warcraft III Reforged de nivel ESL Pro Tour Masters tendrá jugadores internacionales que estarán compitiendo junto a otros jugadores australianos.

Hasta el momento, tenemos confirmado para el mes de agosto a CSGO, League of Legends y Warcraft III como los principales dentro de los deportes electrónicos de MEO. Junto a estas competencias, se presentarán muchos juegos nuevos en el JB Hi-Fi Game On Zone, lugar donde habrá conferencias y charlas, con presentaciones aun no anunciadas.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de jugar algunos de los últimos juegos, probar títulos que aún no han sido lanzados y conocer a sus ídolos. Nick Vanzetti, de ESL SVP Asia-Pacific Japan, menciona en un comunicado de prensa oficial, MEO es un evento para todo tipo de juegos:

"Los fanáticos y sus familias encontrarán algo que los entusiasme durante el fin de semana. Poder llevar todos los formatos de esports, desde torneos abiertos e informales, hasta los mejores del mundo bajo un mismo techo. Siempre ha sido el objetivo del Melbourne Esports Open, y este año finalmente hemos podido lograrlo."

OPL y MEO no son el único avance en esports para Australia

Australia realmente está apoyando muy fuerte los deportes electrónicos. Team Razer se asoció con la organización Legacy Esports, mientras se construye un estadio de esports en forma de Fortress Melbourne y que abrirá sus puertas el próximo mes. No olvidemos que el equipo de The Chiefs acaba de anunciar una asociación con Marvel.

