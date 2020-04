Counter Strike: Valve y ESL anuncian cambios para clasificar a la Major de Río

La llegada del Coronavirus, significó que muchos de esports hayan tenido que ser cancelados o, en su defecto, aplazados. Uno de los torneos que más sufrió con esta pandemia fue la ESL One Rio Major de Counter Strike. Torneo que se iba a realizar en marzo pero que luego fue aplazado a noviembre.

Esto no es todo. Y es que, ESL y Valve decidieron aumentar el Prize Pool de este torneo a 2 millones de dólares. Ya que se tuvo que cancelar el segundo Major del año.

Este cambio en el calendario. Ha hecho que Valve decida hacer algunos cambios en busca de hacer una clasificatoria mucho más justa.

Todos los equipos que participarán en la Major de Rio. Serán invitados de acuerdo a un ranking regional. Los equipos que compitan en competencias de la serie RMR, recibirán mayor puntuación.

La primera serie de este formato, se jugará en mayo e intentarán tener una clasificatoria más en otoño. Por otro lado, invitan a otros organizadores de torneos, a hablar con Valve para convertir sus torneos en RMR.

En esta ocasión, no habrá ningún tipo de restricción. No importará el total del Prize Pool, ni si es online o LAN o el tiempo de duración.

Today we are outlining how teams will qualify for the November Rio Major. To ensure that the Rio Major features the top teams in the world, we will require that current Legends and Challengers demonstrate that they are still in top form. More here: https://t.co/waoiarL0e1