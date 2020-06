Dota 2: ¡El coordinador del juego ya volvió! Valve responde por las fallas en el servidor

Dota 2 está bajo los servidores de Valve, dentro de la gran red de Steam. Sin embargo, el míercoles 17 de junio del 2020 ha presentado un gran problema en el registro de partidas, forzando un mantenimiento inesperado que se prolongó por casi 6 horas.

Este problema comenzó desde las 08:00 horas Perú, las partidas no eran contadas y el progreso del Battle Pass, Dota Plus, entre otras características no eran guardados. Muchos jugadores mostraron su preocupación y malestar en diferentes redes sociales.

En Dota 2 uno de los puentes más importantes para conectar nuestra cuenta con los servidores es el "Coordinador de juego" o "Game coordinator" que guarda toda nuestra información en los servidores de Steam. Sin embargo, cuando falla esto muchos de nuestros juegos no son contados y genera caos dentro de las oficinas de Gabe Newell.

Por tal motivo, el equipo de Dota 2 se percató que el problema creció y dejó el siguiente mensaje:

"Tenemos un problema de conexión que causa que el ‘Coordinador del Juego’ no responda para varios jugadores. Nosotros estamos al tanto del problema y estamos trabajando para solucionarlo."

There is a network issue that is causing Game Coordinator unresponsiveness for many players. We are aware of this issue and working on a fix.