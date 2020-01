Dota 2 | Estado de servidor, soluciones al coordinador del juego y más

Dota 2 es uno de los MOBAs más longevos y con una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Pese a ello, el juego tiene como idioma principal el inglés y ofrece muy pocas soluciones en español a diversos errores que solemos toparnos habitualmente.

Por tal motivo, aquí se añadirán las dudas y preguntas más comunes de los usuarios de Dota 2. El videojuego creado por Valve tiene varios problemas, pero ya existen varias soluciones que añadiremos a continuación. ¿No encuentras la solución de tu problema? Escríbenos a nuestra fanpage en Líbero Esports para poder ayudarte.

Dota 2 Status (estado) del servidor

Tinker reparando su arma con mucha calma. | Foto: Dota 2

Los servidores de Dota 2 sirven para alojar las partidas de los jugadores. Sin ellos no podríamos buscar encuentros y tampoco jugar en línea con nuestros contactos de Steam.

Si el servidor de Dota 2 está fallando o simplemente no conecta en tu PC, puede deberse a los siguientes problemas:

El mantenimiento semanal de Steam

Todos los martes está programado un mantenimiento de los servidores de Steam. Por lo tanto, los servidores de Counter Strike, Dota 2, Team Fortress 2 y otros juegos en línea se apagan unos minutos u horas, dependiendo la magnitud del mantenimiento.

¿Cuánto dura el mantenimiento de Steam?

Esta rutina dura alrededor de 10 a 30 minutos como mucho (en casos raros duran más). Los mantenimientos suelen ser entre los siguientes horarios dependiendo tu país:

NOTA: Esto significa que entre un cierto lapso de esas cuatro horas, por un corto período los servidores de Steam se apagan.

- Mexico: 15:00 - 19:00

- Perú, Colombia, Ecuador 16:00 - 20:00

- Bolivia, Venezuela, : 17:00 - 21:00

- Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 18:00 - 22:00

- España: 22:00 - 02:00

¿Cómo corroboro el estado del servidor de Steam?

Para ello, debemos entrar a la página web Steam Status, allí debemos revisar que los apartados "Online on Steam" y "In-Game on Steam" estén activados (que estén en verde). En caso no sea así, nuestros servidores de Dota 2 estarán desactivados.

En algunos casos, los servidores de Dota 2 se caen por algún problema, para verificar que es un problema solo del servidor del juego. Buscamos la parte "Dota 2 Game Coordinator" y si está en rojo es porque está fallando la sincronización con los servidores.

Para revisar haz click aquí: Steam Status.



Así es como se observan los servidores de Steam, herramienta de SteamDB. | Foto: Steam Status

Buscando el coordinador de Dota 2



El coordinador de Dota 2 está fallando. | Foto: Capeca Plus

El coordinador de Dota 2 es la entrada de tu cuenta con el servidor del juego. Una vez logran la sincronización, toda la información de tu cuenta como rango, nivel, historial de partidas, artículos de la armería, entre otros, podrás visualizarlos normalmente.

Usualmente, hay muchos problemas con el coordinador del juego y se deben a errores con la conexión de internet, actualizaciones, parches o problemas del mismo servidor de Valve.

Sigue buscando el coordinador del juego, pero mis amigos ya pueden jugar

Cuando hay una caída de servidores, poco a poco se van reiniciando la información de los servidores y tienes que tener paciencia hasta que la información de tu cuenta esté activa para que puedas jugar sin problemas.

Durante esta etapa, el coordinador actúa lento y es probable que muchas características demoren en cargar más de lo habitual. Además, se recomienda revisar la velocidad de internet, en caso el internet esté normal tener calma hasta que los servidores estén estables.

Poco a poco estarán siendo añadidas más dudas y soluciones para Dota 2 y Steam.

