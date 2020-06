Dota 2: Beastcoast vence 2-0 a Evil Geniuses por la BTS Pro Series Season 2

Después de la expulsión de Plus One, por arreglo de partidas, de la BTS Pro Series Season 2. Beastcoast estaba mucho más tranquilo pues las probabilidades de quedar fuera eran menores. A pesar de eso, no debía confiarse pues aún no aseguraban su clasificación.

El día de hoy, se enfrentaban ante uno de los rivales más duros que podían encontrarse en este torneo: Evil Geniuses.

El equipo de Estados Unidos venía empatar 1-1 frente a Bussines Associates y buscaba una victoria frente al equipo peruano para que no peligre su ubicación en los primeros lugares de la tabla,

A pesar de eso, las cosas no empezaron como le hubiera gustado. En la primera partida, Beastcoast se mostró muy superior a Evil Geniuses con una Templar Assasin (Chris Luck) que farmeo de una forma increíble sacando una gran ventaja frente a los demás jugadores.

Por su parte, el Bloodseker (K1) también farmeo de muy buena forma dejando sin posibilidades al Ursa (Arteezy).

Beastcoast fue superior en todo momento del enfrentamiento. Mostrando uno de sus mejores juegos junto a la primera partida contra Quincy Crew. Aunque, esta vez, no cometieron los mismos errores que en ese enfrentamiento.

El inicio del segundo juego no fue tan sencillo para Beastcoast. Monkey King (Chris Luck) sufrió un poco más contra la Queen of Pain (Ryoya). A pesar de eso, la coordinación de Beastcoast en los enfrentamientos 5 vs 5 era mucho mejor que la de Evil Geniuses.

Sumado a esto, Abaddon (K1) farmeaba mucho mejor que el Riky (Arteezy) lo que lo volvió una máquina imparable a medida que avanzaba la partida.

Finalmente, Evil Geniuses tuvo que aceptar que Beastcoast fue superior en este enfrentamiento y tiro GG en poco menos de 34 minutos. Con este enfrentamiento, Beastcoast demuestra que sigue siendo uno de los mejores equipos de Dota 2 en la región.

