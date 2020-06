Dota 2: OG pierde 1-2 contra Virtus Pro y es eliminado de la BEYOND EPIC Europa/CIS

El día de hoy, comenzó la etapa de playoffs de la BEYOND EPIC Europa/CIS. Con solo 8 equipos en competencia, hoy conoceríamos a los primeros dos eliminados en esta etapa del torneo que, sin duda, nos generó más de una sorpresa.

El primer enfrentamiento fue entre Vikin.gg y Alliance. Dos equipos que tenían una realidad muy diferente. El primero había quedado tercero en el Grupo A y había demostrado un juego muy bueno a lo largo de la Fase de Grupos.

Por su parte, Alliance no había tenido su mejor torneo y clasificó a esta etapa ayudado por otros equipos más que por méritos propios.

Esta diferencia entre equipos se vio en el desarrollo del juego en donde Vikin.gg fue completamente superior contra un Alliance bastante diferente al que estamos acostumbrados.

El enfrentamiento quedó 2-0 resultando Alliance eliminado.

El segundo encuentro fue entre OG y Virtus Pro. Dos equipos bastante irregulares pero que nos regalaron un enfrentamiento bastante interesante.

Virtus Pro ganó el primer juego de una forma bastante extensa. Mientras que OG hizo lo mismo en el segundo.

El tercer enfrentamiento fue el más parejo y el mejor de todos. Ambos equipos dieron todo de sí pero después de una pelea bastante desordenada. Virtus Pro se percató de la falta de buyback de OG y decidió ir directo por el Ancient.

Finalmente, OG caería 1-2 y sería eliminado.

Enfrentamientos de mañana

El día de mañana tendremos tres enfrentamientos sumamente importantes todos por la Upper Bracket del torneo.

Primero será el enfrentamiento entre Team Liquid y Team Secret. Ambos equipos han tenido triunfos y derrotas a lo largo del torneo. Aunque, Team Secret es el gran favorito.

El segundo enfrentamiento será entre FlyToMoon, equipo que viene siendo una de las sorpresas en este torneo, y Team Nigma, único equipo que ha logrado vencer a Team Secret en este torneo.

El enfrentamiento será sumamente interesante e intenso.

El último juego de mañana, será la final de al Upper Bracket que enfrentará a los ganadores de los dos juegos anteriores.

Las partidas empezarán a las 7:00 am y serán transmitidas por el canal oficial de Epicenter y Beyond The Summit en Twitch.

