Dota 2 elimina frases de TobiWan del Battle Pass 2020 tras graves denuncias

TobiWan es uno casters más conocidos de Dota 2 y la figura de varios momentos extraordinarios del videojuego de Valve. Sin embargo, recientemente ha sido denunciado por acoso sexual por varias mujeres que estuvieron en contacto con él durante su carrera como narrador de esports.

Valve se ha pronunciado con el último parche que llegó a Dota 2 de 82 MB, donde ha eliminado 3 populares frases del caster Toby "TobiWan" Dawson del Battle Pass 2020. Recordemos aquellas frases que dejaron huella en los deportes electrónicos.

Frases de TobiWan eliminadas del Battle Pass 2020

El narrador australiano fue una figura querida en el mundo de los esports, inclusive vino al Perú a narrar el torneo The Final Match. En cada partida de Dota 2 dejaba una gran emoción con cada jugada que narraba, sello característico de él.

Nivel 655 | Legacy Caster Pack

"It's a disastah!": esto se originó en la gran final de The International 2015, cuando Evil Geniuses se enfrentaba a CDEC. PPD lanzó con Ancient Apparition su Ice Blast al foso de Roshan revelando al equipo chino, de inmediato saltó con Blink Dagger el offlaner Universe con Earthshaker para lograr un desastre como lo describe TobiWan en la narración.

"Oh my lord!": en los playoffs de The International 2017, durante la partida de Liquid vs Virtus.Pro. El narrador australiano estuvo relatando por más de 100 minutos un encuentro que llegó a su pico más alto cuando el equipo ruso estaba a escasos segundos de llevarse la primera partida, pero Liquid hizo una increíble defensa que dejó atónito al caster.

Nivel 94 | Caster Pack 1

"Whoa, how close was that?": es una de las más recientes y no hay mucha información de qué partida salió (si lo sabes puedes avisarnos por Facebook).

TobiWan denunciado por actos de acoso sexual en el pasado

Tras las recientes denuncias de acoso sexual a casters como Grandgrant, quien se retiró de la escena dotera, muchas más personas han salido a dar su testimonio. Unas de ellas han sido Botjira y Nemura, quien es pareja de Synderen un analista que hacía dúo a menudo con TobiWan.

El caster australiano trató de defenderse, pero tras afirmar que hubo esos encuentros lo han despedido de sus trabajos de narrador. Valve con esta movida al remover las frases más conocidas de Tobi del Battle Pass 2020, podríamos inferir que no lo veremos en otro torneo oficial de Valve. ¿Crees que la creadora de Dota 2 ha tomado la decisión correcta?

