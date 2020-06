Dota 2: GranDGranT anuncia su retiro de la escena después de las acusaciones de acoso en su contra

A tempranas horas de la mañana, una noticia sorprendió a toda la comunidad de Dota 2. Grant “GranDGranT” Harris, conocido caster de Dota 2, fue acusado por una usuaria de Twitter de haberla acosado durante la fiesta realizada por Valve después de The International 2017.

Así lo hizo saber a través de un tweet que rápidamente generó conmoción en toda la comunidad.

We telling esports sexual harassment stories?

TI7 afterparty. One drunk caster slurring at me and literally wouldn't let go of my hand, I had to wrench it off him with all my strength.

Another person aggressively propositioned me for sex, even started undressing. — 707 in a sun dress hacking police radios coz BLM (@cofactorstrudel) June 21, 2020

"¿Contamos historias de acoso sexual en deportes electrónicos?

TI7 afterparty. Un caster borracho me arrastraba y, literalmente, no me soltaba la mano, tuve que arrancarlo con todas mis fuerzas.

Otra persona me propuso agresivamente sexo, incluso comenzó a desvestirse"

A pesar de que en ningún momento se menciona el nombre del caster, Grant respondió el Tweet y se disculpó con la agraviada.

No one should ever Feel uncomfortable or slimy in any situation or at an event , What I did is inexcusable alcohol or not, And I sincerely Do apologize for the pain I put you through. Thank you for opening up to me when I messaged you, You didn't have to. — Grant Harris (@GranDGranT) June 22, 2020

"Nadie debe sentirse incómodo en ninguna situación o evento. Lo que hice no se puede excusar con el alcohol, y sinceramente pido disculpas por el dolor que te he hecho pasar. Gracias por contestarme cuando te envié un mensaje, no tenías que hacerlo."

No sería la primera vez

Lamentablemente, la situación no mejoraría pues, un gran número de usuarios salieron a realizar acusaciones similares en contra del caster.

Sumado a esto, Anthony “scantzor” Hodgson, un conocido periodista de esports, publicó en su cuenta de Twitter un hilo donde mostraba que las acciones de GranDGranT eran constantes y que incluso, en una ocasión, fue demandado por acoso y se le puso una orden de restricción en su contra.

We’ve all been far too quiet for far too long about Grandgrant. He has for years shown a consistent pattern of behaviour of harassing & degrading women. Most notable case we know about is LlamaDownUnder. She was a fast-rising Dota 2 caster. And then she wasn’t. Grant did that. — Anthony Hodgson (@scantzor) June 22, 2020

"Todos hemos estado demasiado callados durante demasiado tiempo sobre Grandgrant. Durante años ha mostrado un patrón consistente de comportamiento de acosar y degradar a las mujeres. El caso más notable que conocemos es LlamaDownUnder. Ella era un lanzador rápido de Dota 2. Y entonces ella no estaba. Grant hizo eso ..."

El caso de LlamaDownUnder

El caso en cuestión que scantzor cuenta en su Twitter es el de una antigua caster de Dota 2 llamada LlamaDownUnder. A continuación, te contaremos el caso que se publicó en Twitter.

LlamaDownUnder, era una pequeña caster que poco a poco se estaba haciendo conocida en el mundo del Dota 2. Grant empezó a acosarla hasta el punto de que Llama tuvo que pedir una orden de restricción en su contra. Esto hizo que Grant empezar a difamarla, acosarla hasta el punto que Llama se alejó de la escena de Dota 2.

GranDGranT se retira del Dota 2

Después de toda la situación originada por GranDGranT. Él compartió en su cuenta de Twitter un comunicado donde anunciaba su retiro de forma permanente del Dota 2.

I just want to apologize to everyone in the Dota Scene, the things I have done in the past really are Just horrible to look back on. I have worked on myself over the last few years , and have tried to better understand people and better understand me. — Grant Harris (@GranDGranT) June 22, 2020

"Solo quiero disculparme con todos en la escena de Dota, las cosas que he hecho en el pasado realmente son horribles para recordar. He trabajado en mí durante los últimos años y he tratado de comprender mejor a las personas y comprenderme mejor."

But the unfortunately reality of it all is that , that does not make up for the past and What I did. I dont want people to flame other people, I was the one who brought this upon myself and truly do apologize to the people ive hurt. — Grant Harris (@GranDGranT) June 22, 2020

Evil Geniuses se deslinda del caster

Desde hace ya varios meses, el caster de Dota 2 trabajaba como Streamer del equipo norteamericano Evil Geniuses. Estos, a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, confirmaron que el caster ha sido separado de la organización pues tiene cero tolerancia ante este tipo de actos.

