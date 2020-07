Dota 2: Ame y CDEC hacen "el comeback" desde 0-2 y campeonan en OGA Dota PIT S2 China

La gran final de Dota 2 del último torneo de China fue OGA Dota PIT Season 2 China, los equipos finalistas fueron Vici Gaming y CDEC Gaming. Ambos se había enfrentado en fase de grupos donde ganó CDEC 2-0 y en los playoffs venció Vici Gaming por 2-1.

CDEC pudo conseguir su revancha tras vencer a Royal Never Give Up por 2-0 y pelear ese Mejor de 5 por el primer lugar que otorgaba al ganador $37 521. Entre uno de los favoritos de los fanáticos se encontraba Ame, anterior hard carry de PSG.LGD.

La serie comenzó con VG dominando de forma limpia y sacando mucha ventaja a sus oponentes en cada forma que podían. Una de esas partidas duró casi una hora, a pesar que no se veía el dominio en el puntaje o valor neto, igual Vici estuvo dominando en todas las peleas y quien los llevó a la victoria fue Terrorblade de Zhang 'Eurus' Chengjun.

En el segundo juego se repitió la misma operación, solo que esta vez fue Anti-Mage de Eurus que puso en problemas a CDEC. El conjunto de Ame pudo bajarse al AM, pero igual los otros cuatro jugadores de VG estuvieron de pie y fueron con todo a ganar la partida y el marcador estaba 2-0.

