Team Liquid hace oficial su equipo de VALORANT con un mítico jugador de CSGO

VALORANT, el shooter desarrollado por los chicos de Riot Games, los mismo que desarrollan el famoso MOBA League of Legends, aún no cuenta con una escena de esports 100% consolidad. Aún así, muchas organizaciones conocidas conocen las capacidades de Riot Games y confían en que, cuando se creen las primeras ligas, serán igual de profesionales que las de League of Legends.

Es por eso que, de a poco, se han ido anunciando los primeros equipos profesionales de este FPS. Uno de los últimos equipos en hacerlo, ha sido la organización norteamericana de Team Liquid que cuenta con exitosos equipos de Dota 2, League of Legends, Counter Strike, entre otros.

Este anuncio se realizó a través del Twitter oficial de Team Liquid.

El roster está conformado por los siguientes jugadores:

Adil " ScreaM " Benrlitom

" Benrlitom Adam " ec1s " Eccles

" Eccles Dom " soulcas " Sulcas

" Sulcas James " Kryptix " Affleck

" Affleck Travis " L1NK " Mendoza

" Mendoza Connor “Sliggy” Blomfield [Coach]

Sin duda, uno de los nombres que más llama la atención es la inclusión de ScreaM conocido como "La Máquina de Headshots". Actualmente, el jugador belga se encontraba jugando en Gamer Legion, pero parece que ha decidido dar un cambio de juego y probar suerte con una de las organizaciones más sólidas de esports actualmente.

A pesar de esto, los otros 4 jugadores no son nada desconocidos pues, estos conformaban el equipo europeo de fish123, un equipo de VALORANT muy conocido en Europa que ha ganado grandes torneos de su región. Ellos llamaron a ScreaM con suplente y luego los 5, y el coach, fueron llamados por Team Liquid.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!