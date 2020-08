Dota 2: Team Secret destrozó en 23 y 26 minutos a OG por la OMEGA League

La penúltima fecha de la OMEGA League Dota 2 Europa División Inmortal llegó a su final. Después de tres importantes enfrentamientos sumamente emocionantes, ya vamos conociendo a los equipos que clasificarán a la ronda de Playoffs, los equipos que tendrán que jugar el Play-In y los jugadores que serán relegados a la Segunda División.

Natus Vincere 0-2 Alliance

Alliance demostró que sus últimos resultados son cosa del pasado y que están listos para intentar llegar a los Playoffs del torneo. Con una contundente victoria por 2-0 sobre los chicos de Natus Vincere los chicos de Alliance han alcanzado el puesto 4 de la tabla y están a la expectativa para conocer si llegarán a los Play In.

Liquid 2-0 Fly To Moon

Liquid despertó y consiguió su primera victoria en el torneo. Con este resultado, ha conseguido subir algunos puestos en la tabla y, con un enfrentamiento aún por jugarse, intentará clasificar directamente a la fase de Playoffs aunque, solo podrían intentar llegar a la Lower Bracket.

OG 0-2 Team Secret

El enfrentamiento más esperado, y el que todos pensaban sería el más parejo del día, terminó siendo una estampida por parte del equipo de Team Secret que no tuvo piedad alguna con los bicampeones de The International. Con partidas que terminaron en 23 y 26 minutos, se notó una superioridad de Team Secret desde la fase de picks pues OG, parecía estar probando draft y al final, no consiguieron ejecutarlo de la mejor manera.

Tabla Grupo A

Por el momento, el Grupo A no está definido en su totalidad y es que, si NaVi consigue una victoria el día de mañana, forzaría un triple empate.

Tabla Grupo B

Por otro lado, el Grupo B ya está definido en un 50% pues, los equipos que irán a la Upper Bracket y a la Lower Bracket ya están definidos. El día de mañana, recién conoceremos a los equipos que jugarán el Play In y los que descenderán a la Segunda División.

