Fortnite: como entrar a la bóveda de Iron Man sin tarjeta

Todo buen jugador sabe que conseguir un buen loot es clave en Fortnite. Esta diferencia en equipamiento hará que salgas airoso de cualquier conflicto en este battle royale y, sobre todo, infligir más daño sobre tu oponente de turno. Las bóvedas suelen asegurar loot de alto nivel, pero obtener la tarjeta necesaria para acceder a esa área puede ser un proceso un tanto lento dentro de este videojuego. Es ahí donde viene bien este truco que el equipo de Epic Games aún no ha parchado.



Foto: IGN

El usuario de YouTube "Gitch King", subió a su canal un nuevo método para entrar a la bóveda de Iron Man que está en Industrias Stark sin usar tarjeta. Esto lo llevó a cabo con un compañero usando uno de los autos que encontrarás repartido a lo largo de la isla de Fortnite.

Al ser un punto de interés que recién ha aparecido el llegar podrá un desafío en sí mismo. Por lo tanto es recomendable que tomes las precauciones del caso por si un adversario aparece repentinamente. Siendo realistas estamos seguros que eso tiene altas posibilidades de suceder considerando lo popular de este lugar.

Para efectuar este truco, obviamente, deberemos dirigirnos al cuadrante F4 con nuestro vehículo. Ahí veremos las instalaciones de Industrias Stark:



Foto: composición

Al llegar, lo que debemos hacer es colocar nuestro auto mirando una de las paredes de la bóveda de Iron Man. Este punto es importante ya que sin un auto no podremos activar el glitch y entrar a la bóveda. El secreto consiste en no rendirse, ya que en un ángulo muy preciso podremos atravesar una de esas paredes mientras aceleramos con nuestro vehículo. De buenas a primeras parecerá que no funciona, pero si lo sigues intentando lo conseguirás y podrás obtener ese jugoso loot.

El único punto negativo de este método es que no tendrás forma de salir sino hasta que alguien abra la bóveda por fuera. Así que evalúa bien la bóveda a la que deseas entrar, no vaya a ser que la tormenta termine arruinando tus planes de una Victoria Magistral.

En el siguiente video vemos como es que Glitch King entra a la bóveda, sin usar la tarjeta de acceso, hasta en 3 ocasiones. Buena suerte.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!