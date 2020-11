Dota 2: Empleado de Valve se disculpa por castigar a un compañero de equipo con ban

El mundo de Dota 2 te ofrece diferentes experiencias, pero no tan únicas como le sucedió a "Minijuanjohndoe" tras ser enviado a la cola de baja prioridad del juego (low priority), este sistema de castigo para los jugadores que abandonan o reciben muchos reportes en sus partidas.

Muchos jugadores tratan de buscar soluciones a sus reportes hechos en contra suya en Reddit. Solo que esta vez, el jugador se dio con la sorpresa que aquel castigo fue hecho por alguien de Valve directamente.

En la explicación del post publicado aquí, Minijuanjohndoe apunta que su pecado en la partida fue pedirle a su equipo que presionen la línea de medio para destruir la torre. Uno de sus compañeros de equipo era Vanaman, él pensaba que era mala idea. Solo que este jugador es un empleado de Valve llamado Sean Vanaman.

El pedido de Minijuanjohndoe tuvo como resultado el castigo por parte de Vanaman con las herramientas de backend de Valve. Este tema trajo mucho la atención en Reddit y los jugadores encontraron que el empleado de Valve excedió su poder, posteriormente el trabajador se disculpó por el hecho y revocó el castigo.

Valve también estableció una política interna que evita que los empleados bloqueen manualmente a los jugadores mientras juegan. Esto dijo Vanaman al respecto:

"El equipo examinó este caso y concluyó que el usuario claramente no merecía la prohibición (ban). Sin embargo, incluso si el usuario merecía un ban, todos pensamos que está claro que prohibir manualmente a los usuarios no es una buena idea debido a lo difícil que es ser objetivo en las partidas de Dota que te encuentras. Mi error en este caso es un excelente ejemplo. Como empleados no deberíamos tener ningún privilegio especial cuando jugamos Dota.

Esa ha sido la política informal del equipo en el pasado, pero claramente ha fallado en este caso. No seguirá siendo informal en el futuro: los bans manuales como este ya no se permitirán por completo. Y mis más sinceras disculpas al usuario u/minijuanjohndoe".

Foto: Reddit

Vanaman es empleado de Valve desde 2018, cuando la compañía compró la desarrolladora de Firewatch, Campo Santo, que él confundó. También participó como escritor principal de la primera temporada del juego de The Walking Dead de Telltale. ¿Crees que Vanaman merece irse a baja prioridad por su accionar?

Fuente: pcgamer