Puppey sobre Dota 2: "Los jugadores están esperando el parche, ya es un poco aburrido"

Dota 2 está viviendo de una ligera popularidad en el último mes gracias al evento Diretide 2020, sin embargo se han olvidado de actualizar la versión actual creando que las partidas profesionales se vuelvan más predecibles porque no hay novedades como lo explica Puppey.

Clement "Puppey" Ivanov es un jugador legendario y querido en la comunidad del juego, además que es el capitán de Team Secret. Fue consultado por el equipo RuHub de EPIC League sobre el sistema actual de juego y otros temas que pudo compartir.

Las partes más importantes de la entrevista fueron extraídas por VPGAME.

Para Puppey el héroe más molestoso de enfrentar ahora es Slardar:

"Probablemente el principal contendiente por el título del héroe más desagradable es Slardar. Es simplemente, molesto, te reduce demasiada armadura. Este parche salió en algún momento a fines de julio cuando tomamos un descanso. Nadie entendía cómo jugarlo, pero nosotros logramos ganar el torneo. Ahora los equipos encuentran los héroes más fuertes, hubo muchos cambios en las características".

Ivanov explicó que el metajuego actual evita que algunos héroes aparezcan como el caso de Naga Siren.

"Ahora me parece que muchos héroes se han vuelto simplemente inútiles. Por supuesto, no puedes jugar Naga Siren cinco años seguidos, no es que realmente quiera verlo en Dota 2. Es solo que algunos de estos héroes están muertos (debido al parche), y nos los verás en los partidos. Por otro lado, no es tan malo. ¿Quién necesita a esta Naga?".

También Puppey se refirió a que Dota 2 se está volviendo aburrido por el retraso del nuevo parche. Hasta indica que Diretide no ayuda a mejorar la situación.

"Este año he jugado pubs (partidas públicas) con más frecuencia que nunca. Creo que juego al menos seis partidas al día. Ahora los equipos juegan menos scrims (practicas), se acercan las vacaciones y en general... Jugamos mucho, es difícil mantener ese ritmo. Probablemente, la gente está esperando un parche, porque se vuelve un poco aburrido. Y eso que nos han dado Diretide y otras cosas. En general, no pasa nada genial. Todo sigue igual.".

Recordemos que Valve ha prometido que saldrá un nuevo para finales de noviembre del 2020, esto también junto a una gran cantidad de contenido que está por llegar próximamente. ¿Crees que el parche actual 7.27d ha llegado a su límite?

Fuente: VPGAME