League of Legends: jugador dice que Riot Games le robó su idea para la nueva campeona Rell

Hace unos cuantos días League of Legends, uno de los deportes electrónicos más famosos a nivel mundial, lanzó un nuevo campeón para el juego. Rell es la nueva campeona para el juego y ha generado mucha emoción en la comunidad gracias a su gran diseño y sus interesantes habilidades.

Aún así, parece que un fanático del juego de Riot Games no está muy contento con el diseño de este personaje pues considera que los desarrolladores del juego le robaron la idea.

Así es, un jugador identificado como Marcin, el cual es de origen polaco, compartió en un grupo de Facebook una prueba que le ayudaría a defender su punto.

"Bueno ¿cómo debería decirlo? Esta noche estoy viendo lo que Riot ha inventado en un nuevo personaje y sobre qué debe hacer. Mientras tanto, descubro que me robaron una parte de mi idea en un campeón (un poco diferente de lo que se me ocurrió, pero similar) que les envié. Dijeron que era interesante, pero para que este personaje esté en el juego, la comunidad tendría que juzgar si está en forma. De todos modos, genial Riot Games. Juro que esa es mi idea para un personaje que se me ocurrió hace 2 meses y tengo una prueba de ello. Saludos a todos."