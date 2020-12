Dota 2: Stinger, sobre el reinicio del Dota Pro Circuit: "Vamos a prender el modo serio"

El día de ayer, después de la victoria de Beastcoast sobre 4Fun por la Realms Collide, los organizadores del torneo se tomaron el tiempo de entrevistar al capitán del equipo peruano de Dota 2 Steven "StingeR" Vargas quien tuvo algunas declaraciones más que interesantes con respecto al futuro de su equipo.

¿Qué mentalidad han tenido para enfrentarse a 4Fun? ¿Los habían estudiado de alguna manera?

Lo que hice un día antes fue ver lo que juegan luego hoy un rato antes del juego estuvimos hablando con el coach. Y nada, simplemente ver lo que juegan y dijimos hay que dejarles tales héroes por ejemplo se noto que el primer juego jugamos contra Faceless Void, nos sentimos cómodos. El segundo dota pensamos que podíamos contra la Spectre por que sabíamos que la iba a sacar así primer pick y nos arriesgamos y al final paso uno que otro throw y terminamos dándole esa partida.

Y ya en el tercer juego, bueno fue Héctor el de la idea, por qué yo dije a esa Spectre la podemos castigar solo hicimos throw y Hector dijo "No sabes que, ya estoy aburrido de este tío" (EternalEnvy) y le baneó el Faceless Void y la Spectre.

¿Cómo te haz sentido con respecto al nuevo formato de ligas?

Es algo raro, es algo inusual. En mi caso duran mucho. Es un proceso, todavía me cuesta. Pero es algo bueno, por qué así va a ser el DPC. Ayuda mucho para irse acoplando a ese sistema.

¿Esperaban estar en la Lower Bracket?

No, de hecho como empezamos bien la Fase de Grupos estábamos pensando que acabaríamos en la llave de ganadores pero no se, como que estuvo bien reñido. No pensábamos quedar en la Lower.

¿Sientes que el nivel de la región ha subido? ¿A qué crees que se deba?

No se a que se deba. Siento que algunos equipos se lo están tomando más profesional. Están jugando muchos scrims.

La entrevista terminó con Stinger hablando sobre cuales son los planes con miras al reinicio del Dota Pro Circuit.

Vamos a prender el modo serio. Así vamos a estar. Yo voy a ir (a la Gaming House), no puedo jugar en Brasil y todo el DPC va a ser en Brasil. Igual ya iba a ir, pero por el tema del COVID se complicó.

Como podemos recordar, el Dota Pro Circuit comenzará el día 18 de enero del 2021 y tendrá un formato de ligas regionales.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

Fuente: 4D esports