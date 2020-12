Dota 2: Ninjas in Pyjamas estaría pensando en contratar al roster de mudgolems

Hace unos días les comentamos que la organización europea de esports Ninjas in Pyjamas había tomado la decisión de disolver, por tiempo indefinido, su división de Dota 2 debido a que no estaban consiguiendo los ingresos necesarios y que estarían buscando reformular su división.

Pues parece que, a pesar de que ha pasado poco tiempo desde la toma de esta decisión, ya estarían buscando un nuevo equipo con el cual competir en el Dota Pro Circuit 2020.

Resulta que según el medio ruso metaratings.ru, Ninjas in Pyjamas tendría planeado contratar al roster completo de mudgolems. Equipo de Europa que ha venido teniendo performances más que positivas en los torneos en los que han participado.

Inmediatamente, ante este rumor, el medio AFKGaming.com, se contactó con el COO de Ninjas in Pyjamas, Jonas Gundersen, quien declaró lo siguiente:

Como podemos recordar, hace una semana el offlaner del equipo Neta "33" Shapira compartió una publicación en su cuenta de Twitter que junto a su equipo se encontraba buscando una organización para concursar el año que viene en el Dota Pro Circuit.

Mudgolems looking for an org for the new DPC season!

Roster:

1. 🇸🇰 @Skiter

2. 🇷🇸 @BoraNijaDota

3. 🇮🇱 @33Dota

4. 🇧🇦 @milandota2

5. 🇩🇪 @DotaFata (c)



Looking to play in EU/NA.

Interested teams can DM me or @DotaFata