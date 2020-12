Dota 2: LGD y PSG renuevan su contrato y anuncian cambio de logo

Dota 2 es uno de los deportes electrónicos más famosos y jugados a nivel mundial. Eso no es todo, y es que esta fama hace que sea una gran oportunidad de inversión para muchas empresas ajenas a los esports.

Es por esta razón que, en el 2018 el club de fútbol francés anunció que cerró un trato con el equipo chino LGD Gaming. El cual pasó a llamarse PSG.LGD. Hoy, dos años después de que esta alianza se creara, ambas organizaciones han confirmado la renovación de esta alianza por unos cuantos años más.

El anuncio oficial de esta renovación se hizo a través de la nueva cuenta de Twitter de PSG.LGD.

#DOTA2 #PSGLGD

A familiar name with a brand new look - the PSG.LGD team logo will be undergoing transformation!

Our Dota 2 team will take on new challenges under the rebranded logo and we hope that it can create its legendary moments! @LGDgaming @PSGeSports pic.twitter.com/Yjs8X2MVv6