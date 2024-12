CEO de Ninjas in Pyjamas se quiere reunir con los gobernantes de Suecia y hablar sobre esports

The International 10 , el evento de esports más importante del año que se iba a realizar en Estocolmo, Suecia, fue cambiado de sede debido a que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a brindar las facilidades para que este torneo de Dota 2 se realizara en dicho país.

Esto generó una serie de críticas dentro de la comunidad amante de los esports en dicho país y esta es la razón por las que Hicham Chahine (CEO de Ninjas in Pyjamas), una de las organizaciones de esports más grandes de dicho país, ha decidido tomar cartas en el asunto.

Foto: Twitter

Con este tweet, el CEO de NiP busca que el gobierno se de cuenta del error que cometió al no brindarle a Valve la facilidades para realizar The International 10 en su país. Además, busca que el otro evento de esports importante en Suecia que se realiza este año, la Major de Counter Strike, no tenga que ser cambiada de sede al igual que el Mundial de Dota 2.