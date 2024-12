Rekkles, jugador de G2 Esports, pide un chat de voz para League of Legends

“La verdad es que me encantaría ver las comunicaciones por voz. Creo que League of Legends se trata mucho de trabajar juntos, por lo que me gustaría poder jugar en equipo con el resto (...) Cuando juegas de forma competitiva en un equipo, todo se trata de cómo funcionáis como 5, no de cómo lo haces individualmente. Mucho de ello es cómo te mueves por el mapa, qué partes del mapa están jugando de forma agresiva, qué partes del mapa tienen que ser más pasivas o al revés”.