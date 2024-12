Ibai consigue que streamer de Dota 2 se cambie a League of Legends

Aunque, estos raids algunas veces conllevan una serie de retos para los beneficiados. En esta ocasión, Ibai consiguió que un streamer de Dota 2 dejara de jugar el MOBA de Valve para pasarse a League of Legends , el juego de la competencia.

Gracias a un video que subió a su canal de Youtube, de una de sus transmisiones en vivo, podemos ver el momento en el que Ibai le pide a su comunidad que en el chat de xzboth spameen (escriban en repetidas ocasiones) que deje de jugar Dota 2 y se pase al League of Legends.

Como premio por haber cumplido el reto Ibai realizó una generosa donación al streamer. Así mismo, recalcó que no debía jugar al Dota 2 si no a League of Legends juego del que, como es muy sabido, Ibai es gran fanático.