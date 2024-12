Dota 2: el camino de Vici Gaming a The International 10

El equipo chino de Dota 2 Vici Gaming siempre ha sido complicado para todos sus rivales, así no haya tenido un gran año. Sin duda alguna, el 2021 ha visto una sequía de títulos de VC, pero uno nunca debe considerarlos fuera de la carrera para llevarse The International . De hecho, los jugadores llegarán más motivados que nunca, pues han obtenido resultados positivos en los últimos meses, y siempre se han mantenido cerca de los primeros lugares en los torneos donde participaron.

El team comenzó el año despidiéndose de 23savage, el pro player tailandés que pasó al roster de T1, un equipo que también participará en The International 10, el torneo más importante del año. El jugador había llegado como parte del renovado roster de VC (que incluía a players como eLeVeN y poyoyo) pero no había logrado debutar en el equipo, ya que siempre estuvo relegado a ser suplente. De hecho, el equipo ha estado mostrando un gran nivel desde que anunció a su nueva alineación, que ya no contaba con veteranos del equipo como Yang y Eurus.