The International 10: Team Spirit llega a la Grand Final tras vencer a Secret

Team Spirit derrotó a Team Secret por 2-1 en uno de los mejores BO3 de The International 10 , y terminó pasando a la Grand Final. El equipo ruso de Dota 2 se ha convertido en uno de los favoritos del público tras escalar la Lower Bracket desde la segunda ronda, por lo que llegan motivados a la final del torneo más importante y prestigioso de Dota 2 en todo el año.

A pesar de haberse visto ampliamente superados en la primera partida, Team Spirit logró sacar adelante la segunda gracias a un error de Nisha y una excelente actuación de Yatoro , que posteriormente se convertiría en el único jugador en la historia de TI en hacer tres veces Rampage en el main stage. Luego, en el tercer game, ambos equipos se encontraban igualados, pero Yatoro, Collapse y TORONTOTOKYO una vez más se las arreglaron para romper la defensa de sus contrincantes. De esta forma, Team Spirit se vio asediado por todos lados, y no tuvieron más remedio que lanzar el correspondiente "GG".

El equipo ya había sorprendido al mundo al eliminar del torneo a OG, los bicampeones de The International, que cerraron una discreta participación en el certamen. Sin embargo, lo que vendría después sorprendería incluso más a la comunidad, pues TSpirit logró vencer a teams como Virtus.pro e Invictus Gaming, que había tenido una impecable fase grupal. Aunque IG anteriormente los había derrotado en la Upper Bracket, el equipo ruso llegó con una estrategia diferente y obtuvo su revance. Además, el equipo contaba con la motivación necesaria para triunfar, pues recientemente había eliminado de la competencia a otras tres escuadras.

Ahora, los jugadores de TSpirit tendrán el encuentro más difícil de sus vidas, pues no solo se encuentran en la Grand Final de The International 10, sino que también se enfrentan al mejor equipo de la actualidad: PSG.LGD. El team chino cuenta con dos jugadores que ganaron TI6 con Wings, además de Ame, un pro player valorizado en 8 millones de dólares. Por ende, son considerados los favoritos para llevarse el certamen, pero debido al nivel que ha mostrado Team Spirit durante la Lower Bracket, uno no debería adelantarse al resultado.