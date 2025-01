Dota 2: Team Undying anuncia oficialmente la salida de Febby

Team Undying obtuvo buenos resultados durante la fase grupal de The International 10, pero no logró avanzar en la Lower Bracket, donde perdió su BO1 ante Fnatic. De esta manera, el equipo de Dota 2 quedó en el puesto 13-16 del certamen, y se llevó un premio de 600 mil dólares. Aunque se ha anunciado que el mismo roster seguirá con la escuadra, el coach surcoreano Febby ya no será el estratega.