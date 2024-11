Fortnite: skin de Boba Fett ya está disponible en el juego

Foto: Captura de pantalla

Dado que Boba Fett es un personaje tan popular, no sorprende que su skin esté relacionada a la próxima serie de Disney Plus Book of Boba Fett. Si bien es cierto que su llegada se debe a la temporada navideña, también llega al juego unos días antes del estreno del programa, que será el 29 de diciembre. Como tal, la apariencia de Boba Fett como skin de Fortnite se basa en gran medida en la serie ya mencionada.