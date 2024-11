Dota 2: IG, RNG, Vici Gaming y más clasifican a las play-offs del HDI 2021

En The International 10 , los equipos chinos nuevamente lograron brillar, pero se tuvieron que ir sin reclamar el Aegis . Uno de los que más destacó fue Invictus Gaming , que incluso fue el único equipo que derrotó a Team Spirit (los eventuales campeones) en las play-offs. Sin embargo, ninguno de los teams había competido en un torneo oficial desde TI10 hasta que llegó el Huya Dota Invitational .

Foto: Team SMG

Por otro lado, Royal Never Give Up (el equipo de Chalice, xNova y Somnus) permaneció invicto y solo empató ante Team Magma, que curiosamente fue el squad que terminó siendo eliminado al perder con Team SMG.

Royal Never Give Up vs OB.Neon (Upper Bracket)