Dota 2: Ceb revela quiénes son los tres mejores offlaners actualmente

"¿Mejor posición tres? Probablemente sea Collapse", opinó Ceb. " Collapse y Faith_bian , creo. Es gracioso porque incluso se lo estaba diciendo a mi equipo cuando Team Spirit ni siquiera calificó para la primera temporada del DPC. Creo que no lograron salir de la fase de grupos, si mal no recuerdo".

"Les decía a mis compañeros de equipo que este tipo Collapse es uno de los mejores offlaners que he visto", continuó. "Creo que estaba entre mis tres primeros con Faith_bian. Todo el mundo alababa a zai, iceiceice, todos los grandes nombres. Yo estaba como que no, no, es Collapse, Faith_bian y MC (MinD_ContRoL). Siempre he sido fan de MC. Y luego Collapse ganó TI. Fácil".