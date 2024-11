Le pregunté a la Meta AI si Alianza Lima ganará el Clausura y su respuesta me dejó anonadado

Cada tan solo una fecha para que concluya el Torneo Clausura de la Liga 1 2024 y Alianza Lima se juega el todo por el todo contra Cusco FC en Matute, pero no dependen solo de ellos, pues necesitan que Universitario de Deportes no le gane a Chankas no solo para que no sea bicampeón nacional, también para llevar a una semifinal, posiblemente, contra Sporting Cristal y la inteligencia artificial no perdió la ocasión para hacer sus predicciones.