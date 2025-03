Davo Xeneize minimiza a Alianza en Libertadores y tiene fuertes palabras contra Gorosito: "No existe"

"¿Cómo crees que le vaya a Alianza Lima en la Copa Libertadores?", pregunta Edul , a lo que Davo , con una expresión flemática, respondió: "Me da igual", tras lo cual el hombre prensa repregunta: "¿No te interesa en lo más mínimo?", el streamer se reafirma y atina a decir: "pero, no".

Ante esto, Edul muestra no estar de acuerdo y lo refuta: "No, no, de existir, existe, es un personaje importante del fútbol argentino", pero Davo Xeneize lo interrumpe con: "Importante es Bianchi, no Gorosito".