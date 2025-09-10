The International Dota 2: premio, equipos, horarios, resultados y dónde ver en vivo el torneo

Se trata de la primera edición en la que el torneo aplica el sistema suizo en vez de una fase de grupos de todos contra todos. The International de Dota 2 se podrá ver en vivo desde diferentes partes del mundo. Para ello, debes conocer todos los detalles e incidencias del torneo.

The International 2025 de Dota 2 llega en septiembre

El TI14 es el campeonato mundial de Dota 2 y este año se realizará en Alemania luego de la edición inaugural que se desarrolló en el 2011. Desde el 4 al 14 de septiembre, se viene realizando el torneo que reunió a 16 equipos de diferentes partes del mundo en la fase de grupos y solamente ocho de ellos lograron la ansiada clasificación a los enfrentamientos directos para eliminación.

Últimas noticias de The International de Dota 2. | Foto: Captura

Premios del The International de Dota 2

El premio base brindado por Valve es de 1.6 millones de dólares y se añade un 30% adicional de la venta de los paquetes de equipos y talento al premio final del torneo. Esto quiere decir que se reparten 2.574.139 dólares entre los participantes según el puesto en el que terminen.

Puesto Premio Primer lugar 1,093,983 dólares Segundo lugar 334,677 Tercer lugar 231,635 Cuarto lugar 154,458

Equipos que participan en The International de Dota 2

Son un total de 16 equipos seleccionados mediante invitaciones directas que se basan en el rendimiento de la temporada y clasificatorios de diferentes partes del mundo. Esta es la lista completa.

Invitados : Team Liquid, Team Spirit, BetBoom Team, Team Falcons, Tundra Esports, Xtreme Gaming, BOOM Esports y Natus Vincere.

: Team Liquid, Team Spirit, BetBoom Team, Team Falcons, Tundra Esports, Xtreme Gaming, BOOM Esports y Natus Vincere. Clasificatorios: HEROIC, Nigma Galaxy, PARIVISION, Team Tidebound, Aurora, Yakotou Brothers, Wildcard y Nemesis.

Horarios y fechas de partidos

Desde el 4 al7 de septiembre se llevó a cabo la fase de grupos y los playoffs se desarrollarán desde el 11 al 14 de septiembre. Las transmisiones comienza a partir de las 10:00 - 11:00 a.m. Todas las series son Bo3, excepto la final que es Bo5.

11 septiembre: Upper Bracket Round 1 y 2.

12 septiembre: Upper Bracket Final y Lower Bracket Round 1-2.

13 septiembre: Lower Bracket Finales.

14 septiembre: Gran Final (alrededor de las 18:00 CEST).

Dónde ver en vivo el The International de Dota 2

El torneo se transite en diferentes plataformas para abarcar la cobertura global. Se encuentran transmisiones en inglés, así como en otros idiomas como español, portugués, chino y más. Las plataformas son: