Valorant Champions Paris 2025: equipos, horarios, calendario de partidos y drops exclusivos del Mundial

El Mundial de Valorant se está realizando en París con un total de 16 equipos de diferentes lugares del mundo. Esto es todo lo que debes saber del torneo.

Jasmin Huaman
Conoce todos los detalles del Mundial de VALORANT 2025.
Conoce todos los detalles del Mundial de VALORANT 2025. | Foto: Riot Games
El VALORANT Champions 2025 llega a París desde el 12 de septiembre hasta el 5 de octubre, que reunirá a los 16 mejores equipos. Se disfrutarán partidos en la fase de grupos y playoffs con formato de doble eliminación. Los fanáticos podrán llevarse premios exclusivos si hicieron los pick'ems o viendo los enfrentamientos en vivo.

El mayor evento de VALORANT está listo luego de una temporada intensa con momentos inolvidables que terminará en la Champions París 2025. A lo largo del año se realizaron ligas internacionales que dejó a los equipos clasificados al evento mundial, que es la última etapa del VALORANT Champions Tour.

Equipos clasificados al Mundial de Valorant 2025

La clasificación de los 16 equipos se desarrollaron luego de quedar entre los dos primeros de la respectivas ligas internacionales y los otros ocho consiguieron la invitación al acumular puntos de campeonato a lo largo de la temporada.

VCT AmericasVCT PacificVCT EMEAVCT CN
SENPRXFNATICBLG
G2T1Team LiquidEDG
MIBRRRQGIANTXXLG
NRGDRXTeam HereticsDRG

Fase de grupos de Valorant Champions Tour París 2025

La fase de grupos tendrá 16 equipos y se desarrollará del 12 al 22 de septiembre. Cada grupo tendrá un equipo de las cuatro ligas internacionales de VALORANT. En esta fase, los equipos lucharán en un formato de eliminación doble y dos equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente fase.

Fase de playoffs de VCT 2025

Se realiza del 25 de septiembre al 5 de octubre con ocho equipos que lograron clasificar y a través de un sorteo fueron colocados de manera aleatoria en una llave de doble eliminación con los equipos del mismo grupo situados en lados opuestos de la llave. Los equipos competirán en series al mejor de 3 hasta las dos series finales, que serán al mejor de 5.

VALORANT

Equipos clasificados al Mundial de Valorant. | Foto: Riot

Drops del Champions París 2025

Mirar las partidas en vivo durante el Champions París para ganar drops exclusivos como un título exclusivo, grafiti, tarjeta de jugador y gunbuddy.

Valorant

Drops del VCT 2025. | Foto: Riot

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

