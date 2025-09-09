Guía para mejorar en No Man's Sky si recién empezaste: consejos, trucos y más

Si ya tienes experiencia en juegos como Star Citizen, entonces No Man's Sky podría ser una buena continuación, pero este juego tiene sus diferencias y que podría resultarte abrumador en un inicio, pero te aseguramos que vas a invertir bastante horas disfrutando de las vistas y de las misiones en el espacio.

Lo primero que tienes que saber es que no debes abandonar el juego si incluso notas que las cosas empiezan a ponerse difíciles, porque es parte del aprendizaje. 'No Man's Sky' ofrece una experiencia relajante yendo a tu propio ritmo y sin apresurarte por tener todo listo en tus primeros días. Disfruta cada herramienta que creas, visita a nuevos planetas y, ahora, navegar en la misma nave con tus amigos.

Consejos para No Man's Sky

Lo primero que tendrás que hacer es aprender a arreglar tu nave que te servirá para navegar por el mundo y coleccionar materiales y conseguir misiones durante tus primeros días. Ante las tormentas, debes refugiarte en una cueva para protegerte durante un tiempo.

Presta atención a los símbolos que te aparecen en el mapa, puedes ayudarte escaneando con 'C', así como usar tus visores con la letra 'F'. También, desde el primer instante que llegues a pisar tierra, te recomendamos coleccionar Sodio y Carbono, ambos serán de vital importancia para tu supervivencia.

Construyendo tu base

Llegarás al planeta que marca tu misión y aquí deberás fabricar una Computadora Base junto con un Refinador Portátil. Las guía dentro del juego, con imágenes hacia donde ir, serán importante para que no tengas complicaciones al momento de completar la misión. Conforme avances, vas a encontrar nuevos planos que te servirán para mejorar tu base, así como el Teletransportador, que te permitirá realizar viajes interestelares.

No Man's Sky se lanzó mundialmente en julio de 2018, pero la decepción que se llevaron los jugaron fue grande. Sin embargo, la compañía ha sabido enfrentar esto con varios cambios que han venido haciendo durante los últimos años y la reciente actualización ha llevado a los amantes de las aventuras espaciales a llamarlo como uno de los mejores juegos de todos los tiempos por la libertad que hay para crear y explorar en un universo infinito y mucho por conocer.

¿Vale la pena comprar 'No Man's Sky' en el 2025?

Sí, vale completamente 'No Man's Sky' si esperas mucha aventura y momentos inesperados sin necesidad de seguir una historia tan lineal. Debes avanzar con tus propias metas, construir tus bases a tu tiempo y fabricar/mejorar tus naves. Eso sí, una vez que termines la historia, va a depender de cada uno definir cuál es su meta y perseguirla.