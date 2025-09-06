Helldivers 2: El mejor equipamiento para usar contra los termínidos

Contar con los mejores equipamientos de Helldivers 2 es sumamente importante, ya que te servirá de gran ayuda para tu propia supervivencia y para tu equipo, así no pierdes tantas vidas grupales.

Contar con las mejores configuraciones de Helldivers 2 hará que te enfrentes de manera más justa a los terminids. Saber elegir tu equipamiento marcará una gran diferencia mientras intentas cumplir una misión, especialmente si pruebas en niveles más altos.

El mejor loadout/equipamiento para vencer a los terminidos

Como cada facción enemiga que llega en cada actualización, es importante considerar cuáles son los mejores equipamientos para portar. Algunas armas son superiores a otras y en Helldivers 2 hay muchas opciones, según las habilidades de cada jugador.

Considerando que existe una gran variedad de armas principales, secundarias, de apoyo y estrategemas, reunir un buen equipo puede resultar un poco difícil. Esta guía te servirá para vencer a los terminidos de una mejor manera y en poco tiempo.

Primaria : Escopeta incendiaria Breaker, Escopeta Cookout, Hoz/Hoz de doble filo o Adjudicador

: Escopeta incendiaria Breaker, Escopeta Cookout, Hoz/Hoz de doble filo o Adjudicador Secundario : Pistola de granadas o Crisper

: Pistola de granadas o Crisper Granada : Granada de gas

: Granada de gas Armadura: Cualquier armadura ligera o media

Por otro lado, tenemos que considerar las estrategemas, que forman parte fundamental para derrotar a todos los enemigos. En ese sentido, tendrás varios opciones a elegir. Estas son las recomendaciones que se hacen.

Lanzallamas

Ametralladora

Generador de escudo personal

Mochila de salto

Descarga de napalm orbital, láser orbital, ataque de gas orbital

Bomba Eagle de 500 Kg

Ataque aéreo con napalm Eagle

Las armas de fuego y de gas pueden ser muy efectivas si lo usas de la manera correcta para eliminar a los termínidos. Si eres un jugador que va más por los grandes enemigos, puedes optar por el lanzallamas que puede deshacerlos en grupo y en menos tiempo-