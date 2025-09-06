0
Helldivers 2: El mejor equipamiento para usar contra los termínidos

El nuevo mundo de Helldivers 2 ha puesto en duda la habilidad de algunos jugadores. Es importante conocer cuál es el equipamiento que se recomienda comprar.

Jasmin Huaman
Helldivers 2 llega con nueva actualización.
Helldivers 2 llega con nueva actualización. | Foto: Composición Líbero
Contar con los mejores equipamientos de Helldivers 2 es sumamente importante, ya que te servirá de gran ayuda para tu propia supervivencia y para tu equipo, así no pierdes tantas vidas grupales.

Contar con las mejores configuraciones de Helldivers 2 hará que te enfrentes de manera más justa a los terminids. Saber elegir tu equipamiento marcará una gran diferencia mientras intentas cumplir una misión, especialmente si pruebas en niveles más altos.

El mejor loadout/equipamiento para vencer a los terminidos

Como cada facción enemiga que llega en cada actualización, es importante considerar cuáles son los mejores equipamientos para portar. Algunas armas son superiores a otras y en Helldivers 2 hay muchas opciones, según las habilidades de cada jugador.

Considerando que existe una gran variedad de armas principales, secundarias, de apoyo y estrategemas, reunir un buen equipo puede resultar un poco difícil. Esta guía te servirá para vencer a los terminidos de una mejor manera y en poco tiempo.

  • Primaria: Escopeta incendiaria Breaker, Escopeta Cookout, Hoz/Hoz de doble filo o Adjudicador
  • Secundario: Pistola de granadas o Crisper
  • Granada: Granada de gas
  • Armadura: Cualquier armadura ligera o media

Por otro lado, tenemos que considerar las estrategemas, que forman parte fundamental para derrotar a todos los enemigos. En ese sentido, tendrás varios opciones a elegir. Estas son las recomendaciones que se hacen.

  • Lanzallamas
  • Ametralladora
  • Generador de escudo personal
  • Mochila de salto
  • Descarga de napalm orbital, láser orbital, ataque de gas orbital
  • Bomba Eagle de 500 Kg
  • Ataque aéreo con napalm Eagle

Las armas de fuego y de gas pueden ser muy efectivas si lo usas de la manera correcta para eliminar a los termínidos. Si eres un jugador que va más por los grandes enemigos, puedes optar por el lanzallamas que puede deshacerlos en grupo y en menos tiempo-

