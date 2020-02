FIFA 20: Todos los 'ICONS Moments' en Ultimate Team [FOTOS]

Este viernes hubo un par de sorpresas en el FIFA 20. EA Sports no solo reveló los jugadores que recibieron nuevas medias en Ultimate Team, sino también sacó los 'ICONS Moments'. Diego Armando Maradona y Pelé figuran con 99.

El evento que hacemos mención de todas estas movidas se trata de 'Winter Refresh', que buscará enganchar y fidelizar a sus usuarios que estaban esperando nuevos jugadores, Desafíos de Creación de Plantillas y objetivos.

Diego Armando Maradona y Pelé, ambos con 99 de media, ya están disponibles a través de sobres y en el mercado de transferencias. ¿Cuáles son sus precios? Para el primero mencionado ronda las 13,5 millones de monedas.

Mientras que para 'O Rei' su valor es de 15 millones de monedas. Sus 'stas' son descomunales: 97 de regate, 98 de disparo, 95 de pase, 99 de regate, 62 de defensa y 81 de físico. Cabe resaltar que estos jugadores te pueden tocar en sobres "tochos" o de menos de 25k.

Claro reflejo de ellos son los siguientes casos, donde diversos usuarios vienen compartiendo su felicidad en sus redes sociales los 'ICONS Moments' que le vienen tocando: Thierry Henry y Andriy Shevchenko. ¡Brutales!

Es preciso recalcar que los 89 iconos recibieron su 'Moments'. Todos ya están disponibles en sobres o en el mercado de transferencias. Cualquiera de ellos te asegura una victoria ya sea en Division Rivals o en FUT Champions. ¿Ya tienes alguno?

The highest-rated versions of all ICONS inspired by moments of brilliance. ⭐️#WinterRefresh | #FUT20 pic.twitter.com/E6cbhEP3ZA