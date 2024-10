Call of Duty: Vanguard: hora del evento en Warzone - Latinoamerica

Call of Duty: Warzone se convertirá en el escenario para nuestro primer vistazo de Call of Duty: Vanguard en un evento que tomará lugar dentro de Verdansk, el popular campo de batalla del battle royale de Activision. Al igual como sucedió con la presentación de Call of Duty: Black Ops Cold War el año pasado, lo más probable es que los jugadores recibamos ciertas bonificaciones solo por nuestra presencia.