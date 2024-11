Kun Agüero recuerda cuando lo criticaban por ser streamer

Foto: Twitch

En más de 2 horas de conversación y teniendo a más de 90 mil espectadores, el futbolista confesó que le llovieron muchas críticas cuando anunció por primera vez su llegada a Twitch: "Ahora todos hacen Twitch. Yo tengo gente que me decía: ¿Qué estás haciendo esa mierda? y yo le respondía: Ah, lo hago porque me gusta ¿Cuál es el problema? Yo no estoy molestando a nadie." expresó el Kun Agüero.