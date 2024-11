PES 2021: Entrevista a Jairo Castro, finalista del Claro Gaming XI JUEGAPES

Inicié en el año 2018. Me encanta lo que es el deporte. Entré a la PlayStore, vi el juego, me llamó la atención, y poco a poco me fui pegando.

Esperemos que sea para bien. Porque siempre hay cambios que a cierto grupo no le gustó. A mi me gusta el fútbol, no me incomodó, las cosas se transforman para algo mejor.