Pokémon GO: fan solicita Poképarada en su casa y le dan un gimnasio

Aunque se desató una pandemia, los fans de Pokémon GO no han desistido y aún siguen dándole oportunidad al videojuego de Niantic. No en vano, hoy día inicio a la "Semana de la Moda", donde podrás conseguir importantes recompensas. Más allá de los eventos y demás incentivos, los desarrolladores a veces nos sorprenden engriendo a sus seguidores más fieles.