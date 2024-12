DjMaRiiO causa polémica en FIFA 22: "Gianluca Lapadula no vale nada"

Este último miércoles salió un nuevo Equipo de la Semana 2 en la modalidad Ultimate Team en FIFA 22, y una de las cartas que más genera expectativa en la comunidad gamer, a excepción del famoso streamer español DjMaRiiO , en la inclusión de Gianluca Lapadula . El generador de contenido de FIFA tuvo la oportunidad de quedarse con su carta IF, pero decidió descartarlo y agregar que "no vale nada".

Si bien el primer IF (In Form) de Gianluca Lapadula no está tan 'chetada' como la versión básica de Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Bruno Fernandes, su carta tiene interesantes estadísticas para armar una plantilla híbrida.